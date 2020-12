Bankitalia: “Con misure governo e Ue Pil +2,5% nel triennio” (Di venerdì 11 dicembre 2020) ROMA – Un sostegno all’attività economica proviene dalla politica di bilancio e dai fondi Next Generation EU. Si valuta che le misure inserite nel disegno di legge di bilancio e i fondi europei possano innalzare il livello del pil di circa il 2,5% nel triennio 2021-23. Il conseguimento di questi effetti dipende dalla concreta specificazione degli interventi inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e da una loro tempestiva attuazione. E’ quanto emerge dalle proiezioni macroeconomiche per l’Italia nel quadriennio 2020-23, elaborate dalla Banca d’Italia nell’ambito dell’esercizio coordinato dell’Eurosistema. Leggi su dire (Di venerdì 11 dicembre 2020) ROMA – Un sostegno all’attività economica proviene dalla politica di bilancio e dai fondi Next Generation EU. Si valuta che le misure inserite nel disegno di legge di bilancio e i fondi europei possano innalzare il livello del pil di circa il 2,5% nel triennio 2021-23. Il conseguimento di questi effetti dipende dalla concreta specificazione degli interventi inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e da una loro tempestiva attuazione. E’ quanto emerge dalle proiezioni macroeconomiche per l’Italia nel quadriennio 2020-23, elaborate dalla Banca d’Italia nell’ambito dell’esercizio coordinato dell’Eurosistema.

