‘Ballando con le Stelle 15’ | scatta la lite in diretta tv tra Vittoria Schisano e la giornalista Serena Bortone | ecco cosa è successo! Video

Archiviato il capitolo Ballando con le Stelle 15, in cui Vittoria Schisano è arrivata fino alla semifinale, oggi l'attrice è pronta per nuove avventure televisive. In particolare, la bella Schisano aveva gareggiato insieme a Marco De Angelis, il professionista con cui molti speravano potesse nascere qualcosa, ma che invece è oggi fidanzato con Lucrezia Lando, vincitrice del programma insieme a Gilles Rocca. Vittoria, nel corso del dancing show, ha spesso parlato del suo doloroso percorso di transizione da Giuseppe a Vittoria e per questo, si è scontrata a volte anche con Selvaggia Lucarelli. Oggi pomeriggio, la bionda attrice è stata ospite di Oggi è un altro giorno, da Serena Bortone su Rai 1. Nella clip iniziale che avrebbe dovuto ...

