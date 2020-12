Baggio ricorda Paolo Rossi: 'Ha regalato un sogno' - Lettera commovente (Di venerdì 11 dicembre 2020) Inizia con queste parole la Lettera sulla 'Gazzetta dello Sport' che Roberto Baggio ha dedicato al grande attaccante venuto a mancare nelle ultime ore. L'ex fantasista della Nazionale prosegue con il ... Leggi su calciomercato (Di venerdì 11 dicembre 2020) Inizia con queste parole lasulla 'Gazzetta dello Sport' che Robertoha dedicato al grande attaccante venuto a mancare nelle ultime ore. L'ex fantasista della Nazionale prosegue con il ...

Gazzetta_it : #Baggio ricorda #PaoloRossi: 'Ha regalo il Mondiale agli italiani, cosa che non è riuscita a me' #Pablito… - 28_05_2003 : RT @Gazzetta_it: #Baggio ricorda #PaoloRossi: 'Ha regalo il Mondiale agli italiani, cosa che non è riuscita a me' #Pablito #Pablitopersempr… - calciomercatoit : ?? #Baggio ricorda #PaoloRossi: la toccante lettera dell'ex fantasista - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Baggio ricorda #PaoloRossi: 'Ha regalo il Mondiale agli italiani, cosa che non è riuscita a me' #Pablito #Pablitopersempr… - ilgladiatore36 : RT @Gazzetta_it: #Baggio ricorda #PaoloRossi: 'Ha regalo il Mondiale agli italiani, cosa che non è riuscita a me' #Pablito #Pablitopersempr… -