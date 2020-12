Baggio ricorda Paolo Rossi: «Ha regalato il Mondiale all’Italia, cosa che a me non e? riuscita» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roberto Baggio ha scritto una lettera pubblicata sulla Gazzetta dello Sport ricordando Paolo Rossi: queste le parole del Divin Codino Roberto Baggio ha scritto una lettera pubblicata sulla Gazzetta dello Sport, dove ha ricordato Paolo Rossi, scomparso all’età di 64 anni. «Il mio risveglio un’altra mazzata.Un grande pilastro del calcio italiano ci saluta. Paolo, PABLITO, Paolo Rossi, quasi si dovesse sempre chiamare con nome e cognome: lui non era Rossi lui e?, e sempre sara?, Paolo Rossi. Tornano in superficie i dolci ricordi di quando avevo 10 anni, conservati per decenni in uno dei tanti album della mia memoria.Oggi, grazie a Pablito, sfoglio ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Robertoha scritto una lettera pubblicata sulla Gazzetta dello Sportndo: queste le parole del Divin Codino Robertoha scritto una lettera pubblicata sulla Gazzetta dello Sport, dove hato, scomparso all’età di 64 anni. «Il mio risveglio un’altra mazzata.Un grande pilastro del calcio italiano ci saluta., PABLITO,, quasi si dovesse sempre chiamare con nome e cognome: lui non eralui e?, e sempre sara?,. Tornano in superficie i dolci ricordi di quando avevo 10 anni, conservati per decenni in uno dei tanti album della mia memoria.Oggi, grazie a Pablito, sfoglio ...

Ultime Notizie dalla rete : Baggio ricorda Rossi, il cordoglio del governatore Zaia: «Grande campione». Baggio: «Ciao Paolo» Corriere della Sera Roberto Baggio: ‘A 10 anni facevo 12 km in bici per vederlo giocare sognando di fare come Paolo Rossi’

L’Italia piange Paolo Rossi. Ieri la camera ardente all’obitorio dell’ospedale “Le Scotte” di Siena in forma privata per amici e parenti, oggi quella pubblica dalle ore 15 alle 20 presso lo stadio “Ro ...

