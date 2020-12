Back 4 Blood: il grande ritorno 'zombesco' dei creatori di Left 4 Dead tra data di uscita e tanti dettagli (Di venerdì 11 dicembre 2020) Warner Bros. Games ha svelato il gameplay di Back 4 Blood, lo sparatutto in prima persona cooperativo a tema zombi realizzato da Turtle Rock Studios, il team creatore del celeberrimo franchise di Left 4 Dead. tanti succosi dettagli nel comunicato ufficiale. I fan potranno seguire la presentazione del gameplay di Back 4 Blood il 17 dicembre per uno sguardo approfondito al gioco, discussioni con i membri del team di Turtle Rock Studios e ancora altro gameplay. L'evento inizierà alle 19 e sarà trasmesso sui canali Twitch, YouTube e Facebook di Turtle Rock Studios. Back 4 Blood uscirà in tutto il mondo il 22 giugno 2021 per Xbox Series XS, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 11 dicembre 2020) Warner Bros. Games ha svelato il gameplay di, lo sparatutto in prima persona cooperativo a tema zombi realizzato da Turtle Rock Studios, il team creatore del celeberrimo franchise disuccosinel comunicato ufficiale. I fan potranno seguire la presentazione del gameplay diil 17 dicembre per uno sguardo approfondito al gioco, discussioni con i membri del team di Turtle Rock Studios e ancora altro gameplay. L'evento inizierà alle 19 e sarà trasmesso sui canali Twitch, YouTube e Facebook di Turtle Rock Studios.uscirà in tutto il mondo il 22 giugno 2021 per Xbox Series XS, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC. Leggi altro...

GameXperienceIT : Back 4 Blood è il nuovo titolo di Turtle Rock Studios - svarioken : ?? Aperte le registrazioni per la closed alpha di Back 4 Blood, il 'Left 4 Dead' visto ai The Game Awards! •… - Ualone : Bene anche Back 4 Blood, rientrare nel macello coop di Left 4 Dead mi ispira molto come idea. E mi diverte troppo l… - MondoXbox : Gli zombie invadono il TGA con Back 4 Blood - zazoomblog : Back 4 Blood dei creatori di Left 4 Dead in un nuovo trailer ai The Game Awards - #Blood #creatori #nuovo #trailer -

Ultime Notizie dalla rete : Back Blood Gli zombie invadono il TGA con Back 4 Blood MondoXbox A breve verrà presentato il gameplay dello sparatutto Back 4 Blood

Warner Bros. Games ha svelato il gameplay di Back 4 Blood, lo sparatutto in prima persona cooperativo a tema zombi realizzato da Turtle Rock Studios, ...

Game Award 2020: i trailer dei principali giochi mostrati all'evento

L'edizione 2020 dei Game Awards è stata una nottata ricca di annunci in cui The Last of Us Part II si è aggiudicato il premio più ambito, portandosi a casa la "statuetta" del "Game of The Year" (qui t ...

Warner Bros. Games ha svelato il gameplay di Back 4 Blood, lo sparatutto in prima persona cooperativo a tema zombi realizzato da Turtle Rock Studios, ...L'edizione 2020 dei Game Awards è stata una nottata ricca di annunci in cui The Last of Us Part II si è aggiudicato il premio più ambito, portandosi a casa la "statuetta" del "Game of The Year" (qui t ...