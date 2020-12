ATP awards: chi ne ha vinti di più nella storia del tennis? (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il momento degli ATP awards, si sa, è uno dei più attesi della stagione. Dopo un intero anno sui campi di gioco, si vuole sapere chi tra i tennisti abbia primeggiato nelle diverse categorie. Nell’attesa di conoscere i vincitori della stagione 2020, volgiamo uno sguardo al passato per sapere chi ne ha ottenuti di più in ogni categoria. Onore e merito per la scuola statunitense Partiamo con quello che, probabilmente, è uno dei titoli più sentiti: miglior giocatore dell’anno. Sul gradino più alto del podio, con ben 6 successi, troviamo Peter Sampras e Novak Djokovic. La sola differenza tra i due è che lo statunitense li ha vinti consecutivamente, dal 1993 al 1998, mentre Nole ha impiegato 9 anni in totale. Di poco sotto, con 5 successi in totale, troviamo ben tre giocatori: Bjorn Borg, Roger Federer e Rafael Nadal. Come Sampras, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il momento degli ATP, si sa, è uno dei più attesi della stagione. Dopo un intero anno sui campi di gioco, si vuole sapere chi tra iti abbia primeggiato nelle diverse categorie. Nell’attesa di conoscere i vincitori della stagione 2020, volgiamo uno sguardo al passato per sapere chi ne ha ottenuti di più in ogni categoria. Onore e merito per la scuola statunitense Partiamo con quello che, probabilmente, è uno dei titoli più sentiti: miglior giocatore dell’anno. Sul gradino più alto del podio, con ben 6 successi, troviamo Peter Sampras e Novak Djokovic. La sola differenza tra i due è che lo statunitense li haconsecutivamente, dal 1993 al 1998, mentre Nole ha impiegato 9 anni in totale. Di poco sotto, con 5 successi in totale, troviamo ben tre giocatori: Bjorn Borg, Roger Federer e Rafael Nadal. Come Sampras, ...

riviera24 : Bordighera, Atp Awards 2020: Riccardo Piatti in lizza per il prestigioso premio di miglior coach dell’anno - JannikSinnerIT : RT @TennisWorldit: Atp Awards: ecco tutte le nomination. Ci sono anche Sinner e Musetti - tenniscup_it : RT @TennisWorldit: Atp Awards: ecco tutte le nomination. Ci sono anche Sinner e Musetti - TennisWorldit : Atp Awards: ecco tutte le nomination. Ci sono anche Sinner e Musetti - Ubitennis : ATP Awards 2020: Riccardo Piatti tra i candidati per il coach dell'anno -

Ultime Notizie dalla rete : ATP awards ATP Awards 2020, chi dovrebbe vincere secondo voi? Ubi Tennis ATP awards: chi ne ha vinti di più nella storia del tennis?

In attesa di scoprire i vincitori dell'edizione 2020, vediamo chi ha ottenuto più successi per ogni categoria degli ATP awards.

ATP Newcomer of the Year, tra i candidati c’è anche Musetti

Tra le nomination per l'ATP Newcomer of the Year Award c'è quest'anno anche un italiano: il carrarese classe 2002 Lorenzo Musetti.

In attesa di scoprire i vincitori dell'edizione 2020, vediamo chi ha ottenuto più successi per ogni categoria degli ATP awards.Tra le nomination per l'ATP Newcomer of the Year Award c'è quest'anno anche un italiano: il carrarese classe 2002 Lorenzo Musetti.