Atletico Madrid | Simeone su Suarez | «Fermato solo dal Coronavirus» – VIDEO

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Real Madrid

DERBY – «Ci aspetta una gran bella partita, con tanti calciatori fantastici sia nel Real che nel mio Atletico. Ammiriamo il nostro avversario e tutti i suoi campioni, che continuano a confermarsi e a volersi ripetere di anno in anno nonostante l'avanzare dell'età».

LUIS Suarez – «Luis Suarez? Non ci dimentichiamo che è reduce dal Coronavirus e che è restato 20 giorni senza giocare. È normale che gli ...

