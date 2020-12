Atalanta, tiene banco la lite Gasperini-Gomez. Ilicic: “solo tante bugie” (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’Atalanta ha staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League, la squadra di Gasperini ha raggiunto un altro risultato eccezionale per il secondo anno consecutivo. In campionato i nerazzurri possono raggiungere obiettivi ancora più importanti, è arrivato qualche passo falso inaspettato ma il gioco della squadra continua ad essere spumeggiante ed i margini di miglioramento sono tantissimi. Gli ultimi giorni sono stati di grande tensione, si è parlato di una lite tra il Papu Gomez e l’allenatore Gasperini, Ilicic è stato accusato di aver spalleggiato l’argentino. Il post di Ilicic Sulla questione si è soffermato anche Josip Ilicic, pubblicato un post sul profilo Instagram: “in questi giorni sono state dette tante cose false ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’ha staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League, la squadra diha raggiunto un altro risultato eccezionale per il secondo anno consecutivo. In campionato i nerazzurri possono raggiungere obiettivi ancora più importanti, è arrivato qualche passo falso inaspettato ma il gioco della squadra continua ad essere spumeggiante ed i margini di miglioramento sono tantissimi. Gli ultimi giorni sono stati di grande tensione, si è parlato di unatra il Papue l’allenatoreè stato accusato di aver spalleggiato l’argentino. Il post diSulla questione si è soffermato anche Josip, pubblicato un post sul profilo Instagram: “in questi giorni sono state dettecose false ...

salvo0_ : RT @anti_calcio: Classifica finale: Juve Inter Roma Napoli Sassuolo Atalanta Verona Milan NB: nella classifica si tiene conto del fatto ch… - whitemonkey_06 : @cippiriddu Tutto vero, Inter e Juve devono arrivare davanti, e ci arriveranno, per profondità di rosa, esperienza,… - ale18riva : Gasperini continua a sentirsi Dio e tiene fuori Gomez-Ilicic in una delle trasferte più difficili del campionato. S… - TommasoTurci : Consiglio all’Atalanta per non perdere ad Amsterdam: pressione alta e recupero palla nella metà campo avversaria, i… - Delpinsky : @guich76 @alei1004 Perché se devo vedere una Juve in balia delle ripartenze di Benevento, Crotone e Torino, allora… -