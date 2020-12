Atalanta, nel mirino c’è la Fiorentina: personalizzato per Caldara e Pasalic (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’Atalanta ha diramato un comunicato ufficiale in merito all’allenamento odierno: Caldara e Pasalic a parte. Il report della seduta «Archiviata con soddisfazione la trasferta olandese che ha portato la qualificazione agli ottavi di Champions League, si torna a pensare al campionato. Dopo un giorno di riposo i nerazzurri hanno ripreso gli allenamenti questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia per cominciare a preparare la partita della 11ª giornata della Serie A TIM 2020-2021 in programma domenica alle 15 contro la Fiorentina al Gewiss Stadium di Bergamo. Lavoro a parte per Caldara e Pasalic. Domani, sabato 12 dicembre, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse, è in programma la rifinitura» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’ha diramato un comunicato ufficiale in merito all’allenamento odierno:a parte. Il report della seduta «Archiviata con soddisfazione la trasferta olandese che ha portato la qualificazione agli ottavi di Champions League, si torna a pensare al campionato. Dopo un giorno di riposo i nerazzurri hanno ripreso gli allenamenti questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia per cominciare a preparare la partita della 11ª giornata della Serie A TIM 2020-2021 in programma domenica alle 15 contro laal Gewiss Stadium di Bergamo. Lavoro a parte per. Domani, sabato 12 dicembre, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse, è in programma la rifinitura» Leggi su Calcionews24.com

zazoomblog : Atalanta nel mirino c’è la Fiorentina: personalizzato per Caldara e Pasalic - #Atalanta #mirino #Fiorentina: - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - Su Zaccagni non c'è solo il Napoli, Atalanta e Inter hanno messo nel mirino il fantasista dell'Hellas https:/… - angelodark33 : @fabbricainter Inzaghi mi starebbe bene Allegri no E poi basta piu incisivita nel gioco Tipo Atalanta il mio s… - tmpsoccer : Rinnovo contrattuale per #MatteoRuggeri! Atalantino doc, cresciuto con il nerazzurro nel cuore sin da bambino, si è… - Upupa234 : @mikelelomb Non lo so perchè c è l Atalanta nel turno infrasettimanale Potrebbe partire comunque dalla panchina contro il Genoa -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta nel Inter chiamata al riscatto, Atalanta e Juventus favorite Goal.com Contro il Genoa l’ennesimo capitolo di una storia già vista e rivista, ma domenica l’allerta è massima

Se c’è un giocatore della Fiorentina che sente più di altri la partita di domenica come “sua”, questo è Giacomo Bonaventura, cresciuto nelle giovanili di un’Atalanta che gli ha permesso di esordire in ...

Vittorio Feltri: "La Fiorentina ha ceduto un campione all'Atalanta a basso costo"

Vittorio Feltri commenta parla della prossima sfida di campionato tra Atalanta e Fiorentina: 'La partita di domenica è aperta a tutti i risultati'.

Se c’è un giocatore della Fiorentina che sente più di altri la partita di domenica come “sua”, questo è Giacomo Bonaventura, cresciuto nelle giovanili di un’Atalanta che gli ha permesso di esordire in ...Vittorio Feltri commenta parla della prossima sfida di campionato tra Atalanta e Fiorentina: 'La partita di domenica è aperta a tutti i risultati'.