Ascolti Tv giovedì 10 dicembre

Leggi su dituttounpop

(Di venerdì 11 dicembre 2020) (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata Harry Potter e l’ordine della Fenice milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Wonder milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Paolo Rossi – Il campione è un sognatore che non si arrende mai milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Le Iene Showmilioni e % 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Qui e Adesso milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Diritto e Rovescio mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Hitman L’assassino mila e % Piazzapulita mila e% X Factor Live La Finale mila e % N.B.: una volta inseriti i dati i programmi saranno inseriti in una classifica puramente numerica della fascia oraria e non basata su sovrapposizioni statistiche – Access Prime Time Soliti Ignoti – ...