Arresto Genovese | suo ‘braccio destro’ indagato per droga

MILANO, 11 DIC – Daniele Leali, ritenuto il braccio destro di Alberto Genovese, l'imprenditore in cella per aver prima stordito con un mix di coca rosa e ketamina poi stuprato una 18enne ospite nel suo appartamento in centro a Milano dove era in corso un festino, risulta indagato dalla Procura milanese per detenzione di droga ai fini di spaccio. Leali, che al momento si trova a Bali ed è atteso in Italia per il 19 dicembre, sarebbe stato l'organizzatore dei mega parti sulla 'terrazza sentimento' L'uomo è il terzo indagato nell'indagine coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro. (ANSA)

