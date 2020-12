Arrestata cronista di Bloomberg a Pechino. L’ultima di una lunga serie

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 11 dicembre 2020) La guerra dichiarata dal Partito Comunista Cinese alla stampa occidentale ha fatto una nuova vittima. È una giovane giornalista, Haze Fan, in forza all’ufficio diNews a. Da quattro giorni non si avevano sue notizie, mentre aumentava la preoccupazione tra i colleghi e gli amici. Oggi la notizia ufficiale del suo arresto, con l’accusa di attentato alla sicurezza nazionale. Fan aveva contattato la sua redazione apervolta alle 11.30 di lunedì. Subito dopo, era stata vista mentre veniva trascinata via a forza dal complesso residenziale dove vive, da agenti di sicurezza in borghese. Nei quattro giorni trascorsi dalla sua scomparsa,ha chiesto insistentemente informazioni al governo cinese e all’ambasciata cinese a Washington su dove si trovasse Fan, ma senza ...