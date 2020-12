Argentina, via libera della Camera al disegno di legge per la depenalizzazione dell’aborto (Di sabato 12 dicembre 2020) Dopo la battaglia che ha visto in prima fila il presidente Alberto Fernandez, l’Argentina ha fatto il primo passo verso la depenalizzazione dell’aborto, con il via libera alla Camera della proposta di legge. Già un anno fa Fernandez aveva promesso che si sarebbe battuto in ogni sede per rendere l’aborto volontario e gratuito. Il disegno di legge ora avrà bisogno dell’approvazione del Senato in una sessione attesa per fine anno. La proposta consente di abortire in modo volontario fino alla 14esima settimana di gravidanza. Una proposta che l’11 dicembre è stata approvata con 131 voti contro 117 e 6 astensioni dopo il dibattito-maratona che si è protratto per 18 ore consecutive. L’ok della Camera è ... Leggi su open.online (Di sabato 12 dicembre 2020) Dopo la battaglia che ha visto in prima fila il presidente Alberto Fernandez, l’ha fatto il primo passo verso la, con il viaallaproposta di. Già un anno fa Fernandez aveva promesso che si sarebbe battuto in ogni sede per rendere l’aborto volontario e gratuito. Ildiora avrà bisogno dell’approvazione del Senato in una sessione attesa per fine anno. La proposta consente di abortire in modo volontario fino alla 14esima settimana di gravidanza. Una proposta che l’11 dicembre è stata approvata con 131 voti contro 117 e 6 astensioni dopo il dibattito-maratona che si è protratto per 18 ore consecutive. L’okè ...

