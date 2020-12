Argentina | nuovo passo verso la legalizzazione dell’aborto

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 11 dicembre 2020) All’interno della Camera sono stati 131 i voti a favore dell’approvazione, a fronte dei 129 necessari affinché il disegno di legge passasse al Senato. La seduta “storica” Sono state quasi 20 le ore necessarie affinché la discussione, iniziata il 10 dicembre, potesse arrivare a conclusione. La seduta, definita “storica” dalla presidente della commissione per le donne, Mónica Macha, ha voluto anzitutto evidenziare come l’aborto debba essere trattato come un tema speciale. Per quanto la questione sia infatti per molti Paesi trita e ritrita, è bene ricordarsi che non è così per altrettante Nazioni, retrograde in quest’ambito. Movimenti come quello argentino servono dunque a ricordare come leggi sull’interruzione di gravidanza siano più che mai necessarie. “Ci sono due tipi di leggi, quelle che vogliono proporre nuove pratiche e altre che regolano pratiche già esistenti” ha detto ...