Argentina | la Camera approva la legge per la legalizzazione dell’aborto L’attesa e poi la gioia dei manifestanti – Le immagini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Primo via libera inal progetto diche depenalizza l’aborto. La norma, proposta del presidente Alberto Fernandez in risposta alle richieste da lungo avanzate dalle attiviste per i diritti delle donne, è statata dalla. Prima di essere eletto, un anno fa, Fernandez aveva promesso di spingere per rendere l’aborto volontario e gratuito. Il disegno di, che ora necessita dell’zione del Senato in una sessione attesa per fine anno, consente di abortire in modo volontario fino alla 14esima settimana di gravidanza. La proposta diè statata con 131 voti contro 117 e sei astensioni dopo il dibattito-maratona che si è protratto per 18 ore consecutive, da giovedì 10 dicembre fino alle prime ore di questa ...