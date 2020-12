Arcivescovo di Napoli, domani l’annuncio: sarà don Mimmo Battaglia (Di venerdì 11 dicembre 2020) di Gianluca Verna (Italpress) Manca solo l’annuncio ufficiale, ma ormai non ci sono praticamente più dubbi: sarà don Mimmo Battaglia il successore del cardinale Crescenzio Sepe all’Arcidiocesi di Napoli. Il nome del vescovo di Cerreto Sannita girava insistentemente già da giorni all’interno dei sacri palazzi ma con ogni probabilità sarà l’incontro di domani tra il Papa e i vescovi italiani a certificare l’investitura. Domenico, per tutti Mimmo, Battaglia è nato il 20 gennaio 1963 a Satriano, in Calabria nella provincia di Catanzaro. Dopo gli studi filosofico-teologici è ordinato presbitero nel 1988 quando di fatto comincia il suo operato all’insegna della solidarietà e dell’attenzione per gli ultimi. La cura dei deboli e degli ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 11 dicembre 2020) di Gianluca Verna (Italpress) Manca soloufficiale, ma ormai non ci sono praticamente più dubbi:donil successore del cardinale Crescenzio Sepe all’Arcidiocesi di. Il nome del vescovo di Cerreto Sannita girava insistentemente già da giorni all’interno dei sacri palazzi ma con ogni probabilitàl’incontro ditra il Papa e i vescovi italiani a certificare l’investitura. Domenico, per tuttiè nato il 20 gennaio 1963 a Satriano, in Calabria nella provincia di Catanzaro. Dopo gli studi filosofico-teologici è ordinato presbitero nel 1988 quando di fatto comincia il suo operato all’insegna della solidarietà e dell’attenzione per gli ultimi. La cura dei deboli e degli ...

di Gianluca Verna (Italpress) Manca solo l’annuncio ufficiale, ma ormai non ci sono praticamente più dubbi: sarà don Mimmo Battaglia il successore del cardinale Crescenzio Sepe all’Arcidiocesi di Napo ...

