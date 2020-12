Antonella Clerici: “Ho sofferto perché sono popolare ma non una scema” (Foto) (Di venerdì 11 dicembre 2020) A 56 anni Antonella Clerici ha esperienza e saggezza in grandi dosi ed è anche per questo che può confessare che c’è stato un periodo in cui ha sofferto perché popolare, il contrario dell’essere glamour e radical chic (Foto). Era così che la consideravano, è questo che ha fatto sentire la Clerici forse un po’ in difficoltà ma ammette che è vero ed è ovvio che sia anche una donna di cultura e il suo dire “sono popolare ma non sono una scema” spiega bene tutto. La conduttrice che con il suo ritorno in tv ha già messo da parte due successi con E’ sempre mezzogiorno e The Voice Senior, ha raccontato a Donna Moderna ancora una volta parte della sua vita, privata e professionale. Antonella ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 11 dicembre 2020) A 56 anniha esperienza e saggezza in grandi dosi ed è anche per questo che può confessare che c’è stato un periodo in cui ha, il contrario dell’essere glamour e radical chic (). Era così che la consideravano, è questo che ha fatto sentire laforse un po’ in difficoltà ma ammette che è vero ed è ovvio che sia anche una donna di cultura e il suo dire “ma nonunaspiega bene tutto. La conduttrice che con il suo ritorno in tv ha già messo da parte due successi con E’ sempre mezzogiorno e The Voice Senior, ha raccontato a Donna Moderna ancora una volta parte della sua vita, privata e professionale....

LorenzoScali5 : RT @Veronique__94: A mezzogiorno un'altra clamorosa vittoria per la Clerici con #ESempreMezzogiorno al 14,76% e 1,8mln vs il sempre più cal… - Veronique__94 : A mezzogiorno un'altra clamorosa vittoria per la Clerici con #ESempreMezzogiorno al 14,76% e 1,8mln vs il sempre pi… - AndreaInterNews : Comunque davvero spettacolare la prima pagina della Gazzetta oggi. E Antonella Clerici muta. - zazoomblog : Benedetta Rossi emozionata ringrazia Antonella Clerici: “Mi è stata vicina” - #Benedetta #Rossi #emozionata - mapi75 : @Prossen Credo sia più divertente: Polenta, pane e vino. Con un cameo di: Antonella Clerici. -