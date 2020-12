Anticorpo rimborsabile in Italia per tre nuove indicazioni (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma, 11 dic. (Adnkronos Salute) - L'Anticorpo monoclonale dupilumab è disponibile in Italia per tre nuove indicazioni. Sono state infatti pubblicate, in Gazzetta Ufficiale, le determine che ammettono la rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, oltre che per i pazienti adulti con dermatite atopica per i quali era già previsto: negli adulti e negli adolescenti con asma grave con infiammazione di tipo 2, negli adulti con rinosinusite cronica con poliposi nasale grave, negli adolescenti dai 12 ai 17 anni con dermatite atopica grave. "Si tratta di una svolta terapeutica particolarmente significativa per questi pazienti che segna di fatto l'allargamento di utilizzo di quello che è il primo farmaco biologico approvato nell'Unione Europea in ben tre delle patologie che hanno in comune, come fattore ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma, 11 dic. (Adnkronos Salute) - L'monoclonale dupilumab è disponibile inper tre. Sono state infatti pubblicate, in Gazzetta Ufficiale, le determine che ammettono la rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, oltre che per i pazienti adulti con dermatite atopica per i quali era già previsto: negli adulti e negli adolescenti con asma grave con infiammazione di tipo 2, negli adulti con rinosinusite cronica con poliposi nasale grave, negli adolescenti dai 12 ai 17 anni con dermatite atopica grave. "Si tratta di una svolta terapeutica particolarmente significativa per questi pazienti che segna di fatto l'allargamento di utilizzo di quello che è il primo farmaco biologico approvato nell'Unione Europea in ben tre delle patologie che hanno in comune, come fattore ...

