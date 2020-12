Anticipazioni The Voice Senior 11 Dicembre: Nuovi ingressi (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nella puntata del 11 Dicembre del programma The Voice Senior ci saranno tantissime novità e Nuovi ingressi per ogni gruppo. Lo show incentrato sulla musica e condotto dalla bellissima Antonella Clerici sta per emozionare e stupire ancora una volta i suoi spettatori. Nella puntata di venerdì 11 Dicembre, i cantanti e gli artisti, di età superiori ai 60 anni, saranno capovolti in un mondo dedicato alla musica. Ai vari coach di ogni gruppo verranno dedicati Nuovi ingressi. Le regole sono poche, ma i partecipanti hanno la possibilità di scegliere, nel momento in cui potrebbero essere scelti da due coach diversi, di quale team far parte. I diversi coach dello show sono il cantante napoletano Gigi D’Alessio, la famosa Loredana Bertè, la Jasmine Carrisi e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nella puntata del 11del programma Theci saranno tantissime novità eper ogni gruppo. Lo show incentrato sulla musica e condotto dalla bellissima Antonella Clerici sta per emozionare e stupire ancora una volta i suoi spettatori. Nella puntata di venerdì 11, i cantanti e gli artisti, di età superiori ai 60 anni, saranno capovolti in un mondo dedicato alla musica. Ai vari coach di ogni gruppo verranno dedicati. Le regole sono poche, ma i partecipanti hanno la possibilità di scegliere, nel momento in cui potrebbero essere scelti da due coach diversi, di quale team far parte. I diversi coach dello show sono il cantante napoletano Gigi D’Alessio, la famosa Loredana Bertè, la Jasmine Carrisi e ...

