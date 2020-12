Anticipazioni Beautiful oggi 11 dicembre: Thomas ha il controllo su Ridge? (Di venerdì 11 dicembre 2020) Anticipazioni di Beautiful per oggi 11 dicembre 2020. Il piano di Thomas sta per compiersi: scopre tutta la verità su Brooke Cosa dovremmo aspettarci? Vediamo cosa accadrà in questo nuovo episodio di Beautiful che sarà trasmesso oggi 11 dicembre 2020 su Canale 5. Ridge e Shauna proseguono il dialogo in termini piuttosto vicini e confidenziali. Nel frattempo Thomas si sfoga con l’amico Vinny riguardo la lite avuta poco Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 11 dicembre 2020)diper112020. Il piano dista per compiersi: scopre tutta la verità su Brooke Cosa dovremmo aspettarci? Vediamo cosa accadrà in questo nuovo episodio diche sarà trasmesso112020 su Canale 5.e Shauna proseguono il dialogo in termini piuttosto vicini e confidenziali. Nel frattemposi sfoga con l’amico Vinny riguardo la lite avuta poco Articolo completo: dal blog SoloDonna

