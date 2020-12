Ant-Man 3: svelato il titolo ufficiale del film diretto da Peyton Reed (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ant-Man 3 ha ora un titolo ufficiale e Marvel ha diffuso i nuovi dettagli relativi al cast del terzo film con star Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Ant-Man 3, grazie alla presentazione dei nuovi progetti Marvel, ha ora un titolo ufficiale: Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Lo studio ha inoltre svelato i primi dettagli relativi al cast e confermato il ritorno dei protagonisti. Peyton Reed si occuperà della regia del terzo capitolo delle avventure di Ant-Man, personaggio affidato a Paul Rudd. Confermati i ritorni di Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer. Tra i nuovi arrivi, invece, quelli di Kathryn Newton nella parte di Cassie Lang e di Jonathan Majors che sarà Kang il Conquistatore. Emma Fuhrmann, apparsa in Avengers: Endgame, è stata ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ant-Man 3 ha ora une Marvel ha diffuso i nuovi dettagli relativi al cast del terzocon star Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Ant-Man 3, grazie alla presentazione dei nuovi progetti Marvel, ha ora un: Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Lo studio ha inoltrei primi dettagli relativi al cast e confermato il ritorno dei protagonisti.si occuperà della regia del terzo capitolo delle avventure di Ant-Man, personaggio affidato a Paul Rudd. Confermati i ritorni di Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer. Tra i nuovi arrivi, invece, quelli di Kathryn Newton nella parte di Cassie Lang e di Jonathan Majors che sarà Kang il Conquistatore. Emma Fuhrmann, apparsa in Avengers: Endgame, è stata ...

