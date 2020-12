Annalisa Minetti | “Sport è il mio equilibrio | ho fatto del dolore un mentore”

Leggi su dire

(Di venerdì 11 dicembre 2020) ROMA – Corpo in avanti, piedi sulla linea, giu’ la benda “come fosse l’elmetto di un soldato”. Superati i primi 400 metri, “sento solo la voce di Stefano, il mio allenatore. Da lì, mi vedo correre da fuori”. Il mezzofondo ce l’ha tutto nella testa Annalisa Minetti che, in un’intervista all’Agenzia Dire, descrive ogni metro percorso su terra rossa al fianco di Stefano Cialella, la sua ‘guida’. “Mi chiama per cognome: ‘Miné è a 50 metri’, e io immagino quello che mi dice. Perché quando non vedi l’atleta che ti corre a fianco, non hai la matematica certezza della distanza che c’e’ tra te e lei. Poi gli ultimi 300 metri rientro nel mio corpo, come se qualcuno mi svegliasse. Tiro fuori tutta la mia energia e, quando sento la stanchezza, penso ai miei figli e corro verso il traguardo”. Medaglia di bronzo nei 1500 metri alle Paralimpiadi di Londra 2012 – dove ha stabilito il record mondiale nella categoria ‘non vedenti’ – l’indomita sfida che Annalisa lancia continuamente a se stessa e agli altri e’ quella di fare del dolore “un mentore”, perché solo così non saremo “normodotati, inabili o disabili, ma solo specialmente abili”. E dai palchi di Miss Italia e Sanremo alle piste di mezzo mondo, fino alla piu’ intima esperienza della maternità, la sua è una sfida sempre vinta, a partire dall’ostacolo maggiore incontrato lungo il percorso e abbattuto col piglio di chi non cede alle etichette: “Le barriere mentali, quello che la gente crede tu possa fare o non fare. Io barriere non ne vedevo, me le raccontavano- dice- Ma non mi sono mai preoccupata delle cose, me ne sono occupata, agendo. E posso dire che l’inabilita’ non esiste, perche’ posso fare tutto: quello che cambia e’ il metodo”. DALLA DANZA ALL’ATLETICA LEGGERA, UNA VITA SEGNATA DALLO SPORT