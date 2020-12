Anna Valle: "Un fake si spaccia per me. Mi crea anche problemi con colleghi. Mi sento pedinata" (Di venerdì 11 dicembre 2020) “La denuncia alla Polizia Postale non ha dato risultati e seguono la cosa anche i carabinieri, ma niente”. Non basta una spunta blu mancante a convincere gli utenti che un profilo sia falso. Lo ha scoperto a sue spese Anna Valle, che ha diffuso un filmato nel quale spiega di non avere pagine social ufficiali, non gestisce l’account da 50mila follower che si spaccia per lei, costandole anche qualche battibecco tra colleghi. Lo racconta al Corriere della sera: “Perché 50 mila persone credono di seguire me su Instagram e non sono io. Chi ha aperto quel profilo scrive e risponde come se fossi io. Ora, si è inventato che soffro di sindrome del colon irritabile. Gli amici mi hanno chiamata, anche per consigliarmi un gastroenterologo. Non mi sembra neanche ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) “La denuncia alla Polizia Postale non ha dato risultati e seguono la cosai carabinieri, ma niente”. Non basta una spunta blu mancante a convincere gli utenti che un profilo sia falso. Lo ha scoperto a sue spese, che ha diffuso un filmato nel quale spiega di non avere pagine social ufficiali, non gestisce l’account da 50mila follower che siper lei, costandolequalche battibecco tra. Lo racconta al Corriere della sera: “Perché 50 mila persone credono di seguire me su Instagram e non sono io. Chi ha aperto quel profilo scrive e risponde come se fossi io. Ora, si è inventato che soffro di sindrome del colon irritabile. Gli amici mi hanno chiamata,per consigliarmi un gastroenterologo. Non mi sembra ne...

pixel_di : @HuffPostItalia ?? ???? ..sarà un account che soltanto scherza, rilassa il tuo cervello Anna Valle, non di compless… - HuffPostItalia : Anna Valle: 'Un fake si spaccia per me. Mi crea anche problemi con colleghi. Mi sento pedinata' - AvvMennillo : Anna Valle: «Il fake in Rete che si spaccia per me. Non riesco a fermarlo, ha 50 mila ... - angiuoniluigi : RT @Corriere: Anna Valle: «Il fake in Rete che si spaccia per me. Non riesco a fermarlo, ha 50 mila ... - tempoweb : #AnnaValle disperata per il suo fake: post falsi e mi fa litigare coi colleghi, non riesco a fermarlo… -