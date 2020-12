Anna Valle: “Un fake si spaccia per me. Dice che ho la sindrome del colon irritabile, posta foto recentissime” (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’incubo di Anna Valle non ha faccia, perché ha “rubato” la sua. L’attrice ha diffuso un filmato nel quale spiega di non avere pagine social ufficiali. In altre parole non è lei a gestire l’account da 50mila follower che si spaccia per lei: “Perché 50 mila persone credono di seguire me su Instagram e non sono io. Chi ha aperto quel profilo scrive e risponde come se fossi io. Ora, si è inventato che soffro di sindrome del colon irritabile – ha spiegato l’attrice al Corriere della Sera – Gli amici mi hanno chiamata, anche per consigliarmi un gastroenterologo. Non mi sembra neanche bello, visti i problemi che viviamo legati alle malattie”. E Anna, nel video diffuso ieri, spiegava: “Mi trovo qui per ribadire un concetto molto importante, cioè che io non possiedo alcun ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’incubo dinon ha faccia, perché ha “rubato” la sua. L’attrice ha diffuso un filmato nel quale spiega di non avere pagine social ufficiali. In altre parole non è lei a gestire l’account da 50mila follower che siper lei: “Perché 50 mila persone credono di seguire me su Instagram e non sono io. Chi ha aperto quel profilo scrive e risponde come se fossi io. Ora, si è inventato che soffro didel– ha spiegato l’attrice al Corriere della Sera – Gli amici mi hanno chiamata, anche per consigliarmi un gastroenterologo. Non mi sembra neanche bello, visti i problemi che viviamo legati alle malattie”. E, nel video diffuso ieri, spiegava: “Mi trovo qui per ribadire un concetto molto importante, cioè che io non possiedo alcun ...

