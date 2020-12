Anna Valle rompe il silenzio dopo la notizia sulla malattia: il messaggio ai fan (Di venerdì 11 dicembre 2020) Anna Valle rompe il silenzio dopo il rincorrersi di notizie sulla sua presunta malattia. L’attrice di Vite in fuga rivolge un chiaro messaggio al pubblico precisando come stanno le cose e chiarendo, una volta per tutte, qual è la verità. Anna Valle sulla presunta malattia: “notizia falsa“ Anna Valle malata? Da tempo, sul web, diversi siti rilanciano la notizia di una presunta patologia cronica che la tormenterebbe, ma l’attrice ha deciso di non restare più in silenzio e ha rivolto un messaggio ai suoi fan e alla stampa per mettere a tacere ogni chiacchiera. L’obiettivo è ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 11 dicembre 2020)ilil rincorrersi di notiziesua presunta. L’attrice di Vite in fuga rivolge un chiaroal pubblico precisando come stanno le cose e chiarendo, una volta per tutte, qual è la verità.presunta: “falsa“malata? Da tempo, sul web, diversi siti rilanciano ladi una presunta patologia cronica che la tormenterebbe, ma l’attrice ha deciso di non restare più ine ha rivolto unai suoi fan e alla stampa per mettere a tacere ogni chiacchiera. L’obiettivo è ...

