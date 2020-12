Anna Valle e la sindrome del colon irritabile: l’attrice smentisce il profilo fake (Di venerdì 11 dicembre 2020) Anna Valle è stata costretta a fare un video per smentire il profilo fake e spiegare ai fan che non soffre di colon irritabile. La vita della celebrità ha un indubbio rovescio della medaglia. I personaggi dello spettacolo sono sotto la lente d’ingrandimento dei quotidiani di gossip, ma anche dei social network da qualche anno a questa parte. Trovare dunque un momento di serenità e privacy è impresa ardua, anche se come Anna Valle – splendida attrice ed ex Miss Italia – ci si mette tutto l’impegno possibile per trovarle. La bella attrice romana ha deciso di non creare alcun profilo social, proprio per evitare di condividere aspetti della sua vita che vuole rimangano privati. Di recente, però, si è vista costretta a ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 11 dicembre 2020)è stata costretta a fare un video per smentire ile spiegare ai fan che non soffre di. La vita della celebrità ha un indubbio rovescio della medaglia. I personaggi dello spettacolo sono sotto la lente d’ingrandimento dei quotidiani di gossip, ma anche dei social network da qualche anno a questa parte. Trovare dunque un momento di serenità e privacy è impresa ardua, anche se come– splendida attrice ed ex Miss Italia – ci si mette tutto l’impegno possibile per trovarle. La bella attrice romana ha deciso di non creare alcunsocial, proprio per evitare di condividere aspetti della sua vita che vuole rimangano privati. Di recente, però, si è vista costretta a ...

