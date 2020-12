Anna Valle e il fake social: «Mi fa litigare con i colleghi e dice che sono malata» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Una lunga disavventura social per Anna Valle. Da ormai alcuni anni, infatti, gira sul web un suo profilo fake che le sta creando svariati problemi. Ecco perché, non riuscendo personalmente a far chiudere la pagina, ha diffuso un video in cui spiega il furto d’identità: «Ribadisco che su internet non possiedo un account e non esistono profili autorizzati né in modo ufficiale né ufficioso», spiega l’attrice. Leggi su vanityfair (Di venerdì 11 dicembre 2020) Una lunga disavventura social per Anna Valle. Da ormai alcuni anni, infatti, gira sul web un suo profilo fake che le sta creando svariati problemi. Ecco perché, non riuscendo personalmente a far chiudere la pagina, ha diffuso un video in cui spiega il furto d’identità: «Ribadisco che su internet non possiedo un account e non esistono profili autorizzati né in modo ufficiale né ufficioso», spiega l’attrice.

