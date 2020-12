Anna Falchi, senza veli e con la mascherina della Lazio: “Felice per gli ottavi” (FOTO) (Di venerdì 11 dicembre 2020) Anna Falchi scatenata su Instagram. La showgirl, nota tifosa della Lazio, ha pubblicato una FOTO in cui è in senza veli (anche se nasconde le sue forme con le mani e con il taglio dello scatto) e indossa una mascherina biancoceleste. La gioia per l’approdo agli ottavi della sua squadra del cuore è tanta: “Grande Lazio, ha raggiunto gli ottavi di Champions League dopo 20 anni. Peccato non essere arrivati primi nel nostro girone per trovare un avversario più abbordabile nel prossimo turno, che avremmo oltretutto ampiamente meritato, dopo aver dominato la partita di ritorno con il Borussia Dortmund”. Di seguito il post. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 dicembre 2020)scatenata su Instagram. La showgirl, nota tifosa, ha pubblicato unain cui è in(anche se nasconde le sue forme con le mani e con il taglio dello scatto) e indossa unabiancoceleste. La gioia per l’approdo agli ottavisua squadra del cuore è tanta: “Grande, ha raggiunto gli ottavi di Champions League dopo 20 anni. Peccato non essere arrivati primi nel nostro girone per trovare un avversario più abbordabile nel prossimo turno, che avremmo oltretutto ampiamente meritato, dopo aver dominato la partita di ritorno con il Borussia Dortmund”. Di seguito il post. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...

