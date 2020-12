Andrea Scanzi ha scritto una canzone insieme a Gulino: “Non lo avrei mai creduto, ci speravo”. Ecco “Il teatro è la mia chiesa” (Di venerdì 11 dicembre 2020) È Andrea Scanzi a co-firmare il brano Il teatro è la mia chiesa insieme a Giovanni Gulino, frontman dei Marta sui Tubi. Prodotta da Fabio Gargiulo per l’etichetta Woodworm e distribuita da Universal, la canzone è un racconto intimo e personale, dedicato a chi sa trovare qualcosa di sacro anche fuori da una chiesa. “Non avrei mai pensato di scrivere una canzone. Ci speravo, ma mi serviva una spinta. Una congiuntura astrale – ha raccontato Andrea Scanzi – o un pazzo tanto bravo quanto scellerato che me lo chiedesse. Quel pazzo è stato Giovanni Gulino, che ha visto una mia diretta Facebook – e già questo è gravissimo! – ed è rimasto chissà perché colpito da una frase che avevo buttato là ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Èa co-firmare il brano Ilè la mia chiesaa Giovanni, frontman dei Marta sui Tubi. Prodotta da Fabio Gargiulo per l’etichetta Woodworm e distribuita da Universal, laè un racconto intimo e personale, dedicato a chi sa trovare qualcosa di sacro anche fuori da una chiesa.mai pensato di scrivere una. Ci speravo, ma mi serviva una spinta. Una congiuntura astrale – ha raccontato– o un pazzo tanto bravo quanto scellerato che me lo chiedesse. Quel pazzo è stato Giovanni, che ha visto una mia diretta Facebook – e già questo è gravissimo! – ed è rimasto chissà perché colpito da una frase che avevo buttato là ...

FQMagazineit : Andrea Scanzi ha scritto una canzone insieme a Gulino: “Non lo avrei mai creduto, ci speravo”. Ecco “Il teatro è la… - Giusepp66890796 : RT @kiara86769608: Andrea Scanzi Sempre peggio, Meloni. Sempre peggio. Ormai è ai livelli salviniani. Stabilmente. E peggiora ogni giorno.… - kiara86769608 : Andrea Scanzi Sempre peggio, Meloni. Sempre peggio. Ormai è ai livelli salviniani. Stabilmente. E peggiora ogni gio… - valtaro : #Crisi di governo, Andrea Scanzi: 'Non ci sarà perché non conviene a nessuno' - valtaro : #Andrea Scanzi: 'Chi dice che Conte accentra poteri non ricorda cosa facevano Berlusconi e Renzi'… -