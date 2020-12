ANCHE QUESTA VOLTA VI METTERETE IN FILA PER IL NUOVO VACCINO PUR DI TORNARE ALLA NORMALITA’? RICAPITOLIAMO ? (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ma prima, possiamo essere d’accordo sulla definizione di “VACCINO?” Supponiamo che stiamo parlando di un VACCINO tradizionale totalmente legittimo, che esiste da anni ed è sicuro ed efficace. Fondamentalmente, che cos’è? Possiamo essere d’accordo sul fatto che un VACCINO sia una sostanza prodotta da una versione indebolita o morta dell’agente patogeno che viene introdotta nel flusso sanguigno per indurre una risposta immunitaria?Perfetto. Quindi ora capite questo: i “vaccini” mRNA non sono vaccini … No. Ciò con cui abbiamo a che fare qui è la bio-tecnologia e la bioingegneria. In breve, è una modificazione genetica. Immagina l’esuberanza dei pharma finanziati da Luciferian Gates, per non parlare dello stesso Gates, nella loro spasmodica ricerca della sensazione della divinità. Quindi, come funziona? Quando le cellule si ... Leggi su databaseitalia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ma prima, possiamo essere d’accordo sulla definizione di “?” Supponiamo che stiamo parlando di untradizionale totalmente legittimo, che esiste da anni ed è sicuro ed efficace. Fondamentalmente, che cos’è? Possiamo essere d’accordo sul fatto che unsia una sostanza prodotta da una versione indebolita o morta dell’agente patogeno che viene introdotta nel flusso sanguigno per indurre una risposta immunitaria?Perfetto. Quindi ora capite questo: i “vaccini” mRNA non sono vaccini … No. Ciò con cui abbiamo a che fare qui è la bio-tecnologia e la bioingegneria. In breve, è una modificazione genetica. Immagina l’esuberanza dei pharma finanziati da Luciferian Gates, per non parlare dello stesso Gates, nella loro spasmodica ricerca della sensazione della divinità. Quindi, come funziona? Quando le cellule si ...

