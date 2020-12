ANAS, 80 milioni per lavori di sistemazione dei versanti rocciosi e della protezione del corpo stradale (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di sedici bandi “per lavori di sistemazione dei versanti rocciosi e della protezione del corpo stradale”, del valore complessivo di 80 milioni di euro, ANAS (Gruppo FS Italiane) ribadisce il proprio impegno nell’ambito della manutenzione programmata sulla propria rete di strade e autostrade. “La strategia di investimento di ANAS – ha dichiarato l’amministratore delegato di ANAS Massimo Simonini – è fortemente legata alla manutenzione della rete con il superamento della logica dell’intervento episodico o emergenziale in favore di azioni che prevengano le criticità, innalzando gli ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di sedici bandi “perdideidel”, del valore complessivo di 80di euro,(Gruppo FS Italiane) ribadisce il proprio impegno nell’ambitomanutenzione programmata sulla propria rete di strade e autostrade. “La strategia di investimento di– ha dichiarato l’amministratore delegato diMassimo Simonini – è fortemente legata alla manutenzionerete con il superamentologica dell’intervento episodico o emergenziale in favore di azioni che prevengano le criticità, innalzando gli ...

