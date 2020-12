Amici 20, daytime 11 dicembre: Riccardo travisa la realtà e la Cuccarini lo rimprovera. Martina scoppia a piangere (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nel doppio appuntamento con il daytime di Amici 20 di oggi, venerdì 11 dicembre, abbiamo assistito al confronto avvenuto tra Arianna Gianfelici e il coach Rudy Zerbi, avvenuto nella messa in onda delle ore 16:10 su Canale Cinque, che ha portato l’aspirante cantante a cambiare team e ad andare a lavorare con Arisa. Nella striscia quotidiana delle ore 19 su Italia Uno, invece, si è dato spazio ad altri ragazzi che fanno parte della classe del talent show condotto da Maria De Filippi. Amici 20, Martina piange per la coreografia che racconta del padre: “Non sono io quella persona che può interpretare questo pezzo” Nell’ultima puntata del daytime di Amici 20, andata in onda alle ore 19 su Italia Uno, a Martina è stata assegnata una coreografia che ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nel doppio appuntamento con ildi20 di oggi, venerdì 11, abbiamo assistito al confronto avvenuto tra Arianna Gianfelici e il coach Rudy Zerbi, avvenuto nella messa in onda delle ore 16:10 su Canale Cinque, che ha portato l’aspirante cantante a cambiare team e ad andare a lavorare con Arisa. Nella striscia quotidiana delle ore 19 su Italia Uno, invece, si è dato spazio ad altri ragazzi che fanno parte della classe del talent show condotto da Maria De Filippi.20,piange per la coreografia che racconta del padre: “Non sono io quella persona che può interpretare questo pezzo” Nell’ultima puntata deldi20, andata in onda alle ore 19 su Italia Uno, aè stata assegnata una coreografia che ...

sprousevhar : ho visto ora il daytime di amici di ieri e sinceramente io non capisco perché perculare evandro per il fatto che no… - tchartii : ma in che senso che nel daytime di amici hanno messo golden mentre confermavano sangiovanni?! SCUSATE SONO INSTABILE ?????? - TwBeautiful : RT @Tristan__esdpv: Ascolti tv daytime Canale5 del 9/12/2020: Beautiful vola a 3 milioni #twittamibeautiful – 3028 18.02% #unavita – 2794… - Tristan__esdpv : Ascolti tv daytime Canale5 del 9/12/2020: Beautiful vola a 3 milioni #twittamibeautiful – 3028 18.02% #unavita –… - icarvsplume : RT @SlowHIsmedicine: Comunque quest’anno amici sta proprio scacando. -Le puntate vengono gestite malissimo. -Il daytime non è più un daytim… -