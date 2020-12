Ama | a novembre effettuate oltre 1 500 cremazioni

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma – A Roma tutte le attivita’ cimiteriali, anche in questo difficile periodo, vengono assicurate regolarmente, pur in presenza di un trend di decessi in forte aumento dadue mesi, probabile effetto collaterale (come a livello nazionale) dell’emergenza da Covid-19. Ama – Cimiteri Capitolini, d’intesa con Roma Capitale, sta mettendo in campo tutte le azioni possibili per assicurare condizioni agevoli, sia per la cittadinanza sia per gli addetti cimiteriali, e la massima celerita’ possibile nell’espletamento delle operazioni. In particolare, lepresso il cimitero Flaminio – Prima Porta, per cui si e’ avuta una richiesta via via crescente, vengono svolte a ciclo continuo. Solo a, sono state1.521: 252 in piu’ rispetto allo stesso mese dell’anno ...