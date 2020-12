Altra giornata nera per i pendolari della Milano-Mortara (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non c'è pace per i viaggiatori della linea ferroviaria Milano-Mortara. A pochi giorni di distanza dall'ultima giornata nera, i pendolari sono stati costretti ad affrontare un'Altra mattinata di ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non c'è pace per i viaggiatorilinea ferroviaria. A pochi giorni di distanza dall'ultima, isono stati costretti ad affrontare un'mattinata di ...

AzzolinaLucia : Oggi è la Giornata internazionale delle persone con disabilità. Per l’occasione voglio condividere con voi un’altra… - melikesheldon : iniziamo quest’altra giornata di merda - ceo_ofpolemiche : oggi altra giornata di merda ma di quelle potenti proprio?? - BrianzaGiulia : Non mi va di iniziare un’ altra giornata ?? - winnyloveyou : Non ho la forza di alzarmi dal letto e affrontare quest’altra giornata infinita -

Ultime Notizie dalla rete : Altra giornata Altra giornata nera per i pendolari della Milano-Mortara IL GIORNO Covid Venezia: ancora numeri molto alti. Morti due medici veneziani

Il Covid nella provincia di Venezia continua a mietere vittime a ritmi record. Dopo i 23 morti in 24 ore registrati ieri ne arrivano altri 19 nell'ultima ...

METEO: altra NEVE anche a bassa quota fino al WEEKEND. Ecco i dettagli

Altre perturbazioni raggiungeranno Alpi e Appennino favorendo nuove nevicate, non solo in montagna, ma a tratti anche a quote piuttosto basse. SITUAZIONE . L'assenza dell'anticiclone dallo scacchiere ...

Il Covid nella provincia di Venezia continua a mietere vittime a ritmi record. Dopo i 23 morti in 24 ore registrati ieri ne arrivano altri 19 nell'ultima ...Altre perturbazioni raggiungeranno Alpi e Appennino favorendo nuove nevicate, non solo in montagna, ma a tratti anche a quote piuttosto basse. SITUAZIONE . L'assenza dell'anticiclone dallo scacchiere ...