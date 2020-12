Alitalia lancia i voli «Covid-Tested» | è la soluzione per ricominciare a viaggiare?

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Un certificato di negatività al coronavirus potrebbe diventare il lasciapassare per tornare a viaggiare e risollevare le sorti del turismo: per questo, mentre lo IATA studia un passaporto sanitario digitale universale, le compagnie aeree sperimentano voli Covid-free sui quali si sale solo dopo un tampone negativo. L’ultima novità arriva da Alitalia che ha appena dato via a voli «Covid-Tested» sulla tratta Roma New York: fino al 15 febbraio (salvo proroghe) potranno salire a bordo solo i passeggeri che risultano negativi a un test antigenico o molecolare fatto 48 ore prima della partenza; inoltre, una volta a destinazione, dovranno sottoporsi a un altro test in aeroporto.