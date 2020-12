Alessia Zelletta | la sorella di Andrea e un legame speciale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 11 dicembre 2020)è ladel più noto, il modello che sta attualmente abitando la casa più spiata d’Italia.ha iniziato la la carriera televisiva con Uomini e Donne, a cui ha partecipato in qualità di tronista per cercare l’amore. Oggi l’ha trovato ed è felicemente fidanzato con la bellissima modella Natalia Paragoni. Tuttavia non ha abbandonato il mondo dello spettacolo. Per inseguirlo si era trasferito dalla città natale in Puglia fino a Milano., classe 1998, ha fatto un percorso di vita molto diverso da quello del fratello. In primo luogo ha scelto una vita più riservata, tenendosi lontana dai riflettori. Nonostante questo, vanta dei profili social molto seguiti, più di venti mila i fan su Instagram. La ragazza non si è ...