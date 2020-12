Alessandro, il figlio di Paolo Rossi: “Se n’è andato con l’amore dei suoi cari, eravamo tutti insieme a lui” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Per tutti Paolo Rossi è l’eroe del Mondiale ’82, per suo figlio Alessandro era un papà fantastico. Alessandro Rossi è nato dal primo matrimonio di Paolo con Simonetta Rizzato, è nato proprio nell’anno dei mondiali, un anno indimenticabile per il calciatore che ha vissuto sempre con semplicità e umiltà. E’ ciò lo ricorda suo figlio ai microfoni di Sky Sport, raccontando che Paolo Rossi era esattamente come l’hanno conosciuto tutti. E’ andato via un pezzo della nostra storia, è andato via il simbolo di più generazioni ma rincuorano le parole della sua famiglia. Prima le parole di sua moglie Federica, poi quelle del suo primogenito e si comprende che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 11 dicembre 2020) Perè l’eroe del Mondiale ’82, per suoera un papà fantastico.è nato dal primo matrimonio dicon Simonetta Rizzato, è nato proprio nell’anno dei mondiali, un anno indimenticabile per il calciatore che ha vissuto sempre con semplicità e umiltà. E’ ciò lo ricorda suoai microfoni di Sky Sport, raccontando cheera esattamente come l’hanno conosciuto. E’via un pezzo della nostra storia, èvia il simbolo di più generazioni ma rincuorano le parole della sua famiglia. Prima le parole di sua moglie Federica, poi quelle del suo primogenito e si comprende che ...

