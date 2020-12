Alessandro Gassmann: “Spero che chi non si vaccini non possa andre in giro” (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’attore ha parlato dello spinoso argomento a “Repubblica” Alessandro Gassmann da mesi sui social fa valere le sue idee e soprattutto invita da sempre a vaccinarsi. In una intervista a “Repubblica” ha parlato dello spinoso argomento con la consapevolezza di sapere che avrebbe sollevato polemiche: “Sarò tra i primi a farmi vaccinare e spero che a chi non si vaccina non sia permesso entrare nei negozi, ristoranti, aeroporti. So che scateno un putiferio, ma lo penso sinceramente”. Un’idea chiara e forte e poi: Con l’arrivo dei vaccini tante persone immunodepresse saranno a rischio, bisogna pensare anche a loro. Non capisco questo sentirsi privati della libertà, ci mettiamo troppo al centro delle cose. Non siamo noi interessanti, lo è il proseguimento della vita civile. Come negli ultimi quarant’anni, passerò la notte di Natale con mia ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’attore ha parlato dello spinoso argomento a “Repubblica”da mesi sui social fa valere le sue idee e soprattutto invita da sempre a vaccinarsi. In una intervista a “Repubblica” ha parlato dello spinoso argomento con la consapevolezza di sapere che avrebbe sollevato polemiche: “Sarò tra i primi a farmi vaccinare e spero che a chi non si vaccina non sia permesso entrare nei negozi, ristoranti, aeroporti. So che scateno un putiferio, ma lo penso sinceramente”. Un’idea chiara e forte e poi: Con l’arrivo deitante persone immunodepresse saranno a rischio, bisogna pensare anche a loro. Non capisco questo sentirsi privati della libertà, ci mettiamo troppo al centro delle cose. Non siamo noi interessanti, lo è il proseguimento della vita civile. Come negli ultimi quarant’anni, passerò la notte di Natale con mia ...

