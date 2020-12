Alessandra Tripoli inizia il conto alla rovescia | “Benvenuto nono mese”

Leggi su chenews

(Di venerdì 11 dicembre 2020)il, la ballerina è entrata nel suo ultimo mese di gravidanza e tra poco conoscerà il piccolo Liam. foto facebookLa ballerina diventata famosa grazie alle sue partecipazione a Bndo con le stelle di cui è stata vincitrice anche con Cesare Bocci e seconda classificata con Ettore Bassi è in attesa del suo primo figlio da marito Luca Urso anche lui ballerino. Oggi con un post ha raccontato di essere entrata nel suo ultimo mese di gravidanza, periodo non facile per lei che proprio negli ultimi giorni è stata anche lontana dal marito che temeva di essere positivo al Coronavirus. La donna dai capelli rossi è molto amata dal grande pubblico televisivo e negli ultimi mesi ha spesso commentato le performance dei ...