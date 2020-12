Alberto Genovese, indagato anche il “braccio destro” Daniele Leali per detenzione di droga (Di venerdì 11 dicembre 2020) Si allarga l’inchiesta che ha portato in carcere l’imprenditore Alberto Genovese, accusato di stupro e di cessione di droga. Daniele Leali, ritenuto il braccio destro dell’uomo per aver prima stordito con un mix di coca rosa e ketamina poi violentato una 18enne ospite nel suo appartamento in centro a Milano dove era in corso una festa, risulta indagato dalla Procura milanese per detenzione di droga ai fini di spaccio. Leali, che al momento si trova a Bali ed è atteso in Italia per il 19 dicembre, sarebbe stato l’organizzatore dei mega party sulla Terrazza Sentimento. Nell’indagine, in cui sono in corso accertamenti pure su presunti giri di droga e prostituzione, è indagata anche l’ex fidanzata di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Si allarga l’inchiesta che ha portato in carcere l’imprenditore, accusato di stupro e di cessione di, ritenuto il braccio destro dell’uomo per aver prima stordito con un mix di coca rosa e ketamina poi violentato una 18enne ospite nel suo appartamento in centro a Milano dove era in corso una festa, risultadalla Procura milanese perdiai fini di spaccio., che al momento si trova a Bali ed è atteso in Italia per il 19 dicembre, sarebbe stato l’organizzatore dei mega party sulla Terrazza Sentimento. Nell’indagine, in cui sono in corso accertamenti pure su presunti giri die prostituzione, è indagatal’ex fidanzata di ...

