Ahsoka Tano: Rosario Dawson in una serie spin off di “The Mandalorian” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Uno dei personaggi più affascinanti della seconda stagione di The Mandalorian è senz’altro Ahsoka Tano, interpretata da Rosario Dawson. Ex apprendista jedi già conosciuta ai fan della saga sci-fi più amata del pianeta e personaggio chiave della serie per la scoperta della vera identità di Baby Yoda. Leggi anche › Baby Yoda, chi è la creatura color pistacchio che sta facendo impazzire il web Rosario Dawson nei panni di Ahsoka Tano in “The Mandalorian”. (Lucas Film) Dopo il successo della serie targata Disney +, al 2020 Investors Day di ieri è stato annunciato che il colosso dello ... Leggi su iodonna (Di venerdì 11 dicembre 2020) Uno dei personaggi più affascinanti della seconda stagione di The Mandalorian è senz’altro, interpretata da. Ex apprendista jedi già conosciuta ai fan della saga sci-fi più amata del pianeta e personaggio chiave dellaper la scoperta della vera identità di Baby Yoda. Leggi anche › Baby Yoda, chi è la creatura color pistacchio che sta facendo impazzire il webnei panni diin. (Lucas Film) Dopo il successo dellatargata Disney +, al 2020 Investors Day di ieri è stato annunciato che il colosso dello ...

