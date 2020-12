Addio Rossi, la moglie di Pablito: “Lui, il Napoli e Ferlaino, ecco come andò. Le lacrime di Paolo per Maradona e quella frase di Tardelli” (Di venerdì 11 dicembre 2020) La scelta di esternare al mondo senza filtri il suo immenso amore per Paolo per cercare di affrontare un dolore incommensurabile.Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, racconta il meraviglioso percorso umano e professionale di un vero e proprio eroe nazionale per tutti coloro che amano il calcio. Pablito è stato favola e leggenda, l'elogio garbato della normalità che diventa mito, trascinando l'Italia di Bearzot sul tetto del mondo nell'epica spedizione degli azzurri in Spagna nel 1982. Ragazzo umile, semplice e gentile, la faccia pulita del gol in tutte le sue sfumature. Prototipo di attaccante emblema di un calcio che non c'è più, fatto di poesia, passione e spirito di sacrificio. Leggiadro, scaltro e rapace, rapido d'esecuzione e di pensiero, dotato di una tecnica sopraffina ed implacabile nei ... Leggi su mediagol (Di venerdì 11 dicembre 2020) La scelta di esternare al mondo senza filtri il suo immenso amore perper cercare di affrontare un dolore incommensurabile.Federica Cappelletti,di, racconta il meraviglioso percorso umano e professionale di un vero e proprio eroe nazionale per tutti coloro che amano il calcio.è stato favola e leggenda, l'elogio garbato della normalità che diventa mito, trascinando l'Italia di Bearzot sul tetto del mondo nell'epica spedizione degli azzurri in Spagna nel 1982. Ragazzo umile, semplice e gentile, la faccia pulita del gol in tutte le sue sfumature. Prototipo di attaccante emblema di un calcio che non c'è più, fatto di poesia, passione e spirito di sacrificio. Leggiadro, scaltro e rapace, rapido d'esecuzione e di pensiero, dotato di una tecnica sopraffina ed implacabile nei ...

GiuseppeConteIT : Nell'estate del 1982 con i suoi gol ha regalato un sogno a intere generazioni. È stato il simbolo di una Nazionale… - fanpage : #PaoloRossi è morto a 64 anni, addio all'eroe del Mondiale 82 - RaiNews : Addio a Pablito, eroe gentile del mondiale '82 - Corriere : Centinaia allo stadio di Vicenza per dare l’ultimo addio a Paolo Rossi: il racconto per... - Mediagol : Addio Rossi, la moglie di Pablito: 'Lui, il Napoli e Ferlaino, ecco come andò. Le lacrime di Paolo per Maradona e q… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Rossi Addio Rossi, il saluto della moglie - Sportmediaset Sport Mediaset “Ciao Paolo, uno di noi”: l’addio della città a Rossi nello stadio dove esplose il suo talento

Un lungo e triste serpentone, con le persone distanziate in ottemperanza alle regole anti-contagio, accoglie chi si avvicina allo stadio Romeo Menti con ...

Addio a Paolo Rossi, le parole di Stefano e Renzo Rosso in ricordo di Pablito

Non potevano non mancare le parole di Stefano e Renzo Rosso dopo l'addio dell'icona per eccellenza del calcio vicentino, Paolo Rossi. Queste le parole di ricordo espresse sul sito ufficiale del club b ...

Un lungo e triste serpentone, con le persone distanziate in ottemperanza alle regole anti-contagio, accoglie chi si avvicina allo stadio Romeo Menti con ...Non potevano non mancare le parole di Stefano e Renzo Rosso dopo l'addio dell'icona per eccellenza del calcio vicentino, Paolo Rossi. Queste le parole di ricordo espresse sul sito ufficiale del club b ...