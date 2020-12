Addio al regista Kim Ki-duk | ecco per cosa lo ricorderemo

Leggi su wired

(Di venerdì 11 dicembre 2020) (foto: Wikipedia)È scomparso all’età di 59 anni ilsudcoreano Kim Ki-duk. La morte è avvenuta l’11 dicembre in Lettonia, dove l’uomo era giunto il 20 novembre scorso per acquistare un immobile, a causa di complicazioni dovute al coronavirus. Ki-duk si era distinto negli scorsi anni come uno dei nomi più interessanti del cinema asiatico, apprezzatissimo anche in Occidente. Dopo una parentesi come pittore durante il suo soggiorno a Parigi all’inizio degli anni Novanta, si era dedicato al cinema distinguendosi immediatamente in patria per il suo stile lirico ma anche per la violenza esplicita di alcune sue scene. La fama anche da noi arriva nel 2003 con Primavera, estate, autunno, inverno… e ancora primavera. Sarà però nel 2004 che giunge la consacrazione definitiva, con la vittoria dell’Orso d’oro alla Berlinale per La samaritana e quella del Leone d’argento per ...