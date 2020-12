Addio a Paolo Rossi | camera ardente allo stadio Menti di Vicenza | domani i funerali FOTO

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Oltre 1.500 persone in fila per l’ultimo saluto al calciatore scomparso il 9 dicembre all’età di 64 anni. La bara, di noce chiaro, è stata sistemata all'uscita degli spogliatoi, sotto la tribuna centrale

Un lungo e triste serpentone, con le persone distanziate in ottemperanza alle regole anti-contagio, accoglie chi si avvicina allo stadio Romeo Menti con ...Non potevano non mancare le parole di Stefano e Renzo Rosso dopo l'addio dell'icona per eccellenza del calcio vicentino, Paolo Rossi. Queste le parole di ricordo espresse sul sito ufficiale del club b ...