Addio a Chuck Yeager, primo oltre il muro del suono, ultima leggenda vivente dell'aviazione (Di venerdì 11 dicembre 2020) Uno straccio nella mano destra, pantaloni con grandi tasche e una camicia a quadretti un po' troppo grande. Stava tenendo lucido il suo aeroplano, un P-51Mustang che pareva uscito dalla fabbrica il giorno prima, e che invece aveva alle spalle la metà di una guerra in Europa. E io a chiedergli un autografo, per il quale smise per un attimo di pulire l'aeroplano per darmi retta. Così, alla grande manifestazione aerea di Oshkosh, nel Wisconsin, una trentina d'anni fa, conobbi il generale Charles Elwood Yeager, per il mondo semplicemente "Chuck", che s'è né andato ieri, a 97 anni e a causa delle complicazioni dovute a una caduta. Quel giorno sul Mustang mi fece anche salire, fino a quando lo chiamarono per il briefing pre-volo. Qualche ora dopo ci sarebbe stato l'airshow e lui avrebbe guidato una formazione di aeroplani d'epoca, caccia e ...

