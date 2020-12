Abruzzo, il Tar sospende l'ordinanza sulla zona arancione (Di venerdì 11 dicembre 2020) L'AQUILA (ITALPRESS) – Il Tar dell'Aquila ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dal Governo dell'ordinanza del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, che anticipava il passaggio alla zona arancione. Secondo quanto si apprende, è atteso comunque nelle prossime ore il pronunciamento della Cabina di Regia che dovrebbe far scattare da domenica 13 dicembre il passaggio della regione da zona rossa ad arancione. (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) L'AQUILA (ITALPRESS) – Il Tar dell'Aquila ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dal Governo dell'del presidente della RegioneMarco Marsilio, che anticipava il passaggio alla. Secondo quanto si apprende, è atteso comunque nelle prossime ore il pronunciamento della Cabina di Regia che dovrebbe far scattare da domenica 13 dicembre il passaggio della regione darossa ad. (ITALPRESS).

