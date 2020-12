Abdul-Jabbar rivela | Oltre alla leucemia ho avuto il cancro

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Kareemche gli è stato diagnosticato unprostata. Lo fa in un articolo scritto per "WebMD" a proposito dei rischi a livello di salute a cui vanno incontro gli afro-...

Kareem Abdul-Jabbar rivela che gli è stato diagnosticato un cancro alla prostata. Lo fa in un articolo scritto per “WebMD” a proposito dei rischi a livello di salute a cui vanno incontro gli afro-amer ...L’ex stella dei Los Angeles Lakers, Kareem Abdul-Jabbar, attraverso un articolo scritto per ‘WebMD’ sui rischi per la salute, ha confessato tra le righe di aver avuto un cancro alla prostata: “La mia ...