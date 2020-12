"Abbiamo rischiato di perderla". Al Bano e Loredana Lecciso, il dramma segreto di Jasmine: ciò che nessuno sapeva (Di venerdì 11 dicembre 2020) "Abbiamo rischiato di perderla". Jasmine Carrisi è in tv a The Voice Senior, il talent di Rai1 condotto da Antonella Clerici. Suo padre Al Bano è con lei, in coppia, e mamma Loredana Lecciso li segue da casa. Intervistata da Grand Hotel, ha svelato un retroscena doloroso sulla figlia: "Jasmine e io Abbiamo un legame profondo, molto speciale, perché quando ero incinta rischiai seriamente di perderla. Nei primi mesi di gravidanza ho rischiato più volte l'aborto e sono stata costretta a letto per settimane. nessuno sapeva che ero incinta, io e AlBano stavamo insieme da appena sei mesi. Neppure mio padre, che è medico, era al corrente della mia ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) "di".Carrisi è in tv a The Voice Senior, il talent di Rai1 condotto da Antonella Clerici. Suo padre Alè con lei, in coppia, e mammali segue da casa. Intervistata da Grand Hotel, ha svelato un retroscena doloroso sulla figlia: "e ioun legame profondo, molto speciale, perché quando ero incinta rischiai seriamente di. Nei primi mesi di gravidanza hopiù volte l'aborto e sono stata costretta a letto per settimane.che ero incinta, io e Alstavamo insieme da appena sei mesi. Neppure mio padre, che è medico, era al corrente della mia ...

