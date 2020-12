A Verbania il Comune converte la multa a 16 ragazzi ‘beccati’ senza mascherina: “Faranno incontri sulle norme anti-Covid e volontario” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Educare e non punire, per poi capire. La giunta di Verbania usa questa tattica per rispondere al comportamento di sedici ragazzi, tutti minorenni. La polizia municipale li ha sorpresi in assembramento e senza mascherina. Richiamati, quindi multati: 400 euro netti dalle tasche dei genitori. Invece di riscuoterli, il Comune ha offerto ai giovani la possibilità di seguire incontri esplicativi sull’importanza delle norme anti contagio. Il ciclo di conferenze è già iniziato, con adesione unanime. In tutto 10 ore di formazione e otto giornate a testa nelle quali i ragazzi svolgeranno alcune attività in presenza. “Si tratta di un percorso riparatorio composto da due moduli, uno teorico e uno pratico”, spiega ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Educare e non punire, per poi capire. La giunta diusa questa tattica per rispondere al comportamento di sedici, tutti minorenni. La polizia municipale li ha sorpresi in assembramento e. Richiamati, quinditi: 400 euro netti dalle tasche dei genitori. Invece di riscuoterli, ilha offerto ai giovani la possibilità di seguireesplicativi sull’importanza dellecontagio. Il ciclo di conferenze è già iniziato, con adesione unanime. In tutto 10 ore di formazione e otto giornate a testa nelle quali isvolgeranno alcune attività in pre. “Si tratta di un percorso riparatorio composto da due moduli, uno teorico e uno pratico”, spiega ...

Ultime Notizie dalla rete : Verbania Comune Verbania, corruzione e frode da 2,8 milioni: quattro arresti per i lavori del palazzetto dello sport di… Il Fatto Quotidiano Al via la messa in sicurezza della statale del Lago Maggiore

Entra nella fase operativa la messa in sicurezza della statale 34 del Lago Maggiore tra Verbania e il confine svizzero di Piaggio Valmara. Il Comune di Verbania, con il bando per l'affidamento dei ser ...

Verbania, corruzione e frode in appalti da 2,8 milioni: 4 arresti

Roma, 11 dic. (askanews) - Operazione "Soldi in fumo" della Guardia di Finanza tra le province di Torino, Verbania e Varese. Corruzione, truffa ai danni dello Stato e falso in atto pubblico. Queste le ...

