“A riposo? No, il numero 2 della Sicurezza egiziana indagato per il caso di Giulio Regeni guida ancora la repressione di al-Sisi” (Di venerdì 11 dicembre 2020) In molti lo avevano dato per pensionato o messo a riposo dopo anni di carriera al servizio del regime egiziano. Lo si immaginava in vestaglia e pantofole a seguito del presunto retirement, avvenuto nel 2017, l’anno successivo all’omicidio di Giulio Regeni. Se non fosse stato per l’ostinata caparbietà degli inquirenti italiani che lo hanno inserito nel registro degli indagati per quella efferata pagina criminale, di lui forse non si sarebbe più parlato. In realtà il distintivo della Nsa, l’Agenzia per la Sicurezza Nazionale, il Maggiore Generale Tarek Ali Saber non l’ha mai appeso al chiodo, continuando a svolgere il suo lavoro di cane da guardia per la salvaguardia della Sicurezza del Paese. Lui, considerato l’elemento di maggior spicco del gruppo di ufficiali finiti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) In molti lo avevano dato per pensionato o messo adopo anni di carriera al servizio del regime egiziano. Lo si immaginava in vestaglia e pantofole a seguito del presunto retirement, avvenuto nel 2017, l’anno successivo all’omicidio di. Se non fosse stato per l’ostinata caparbietà degli inquirenti italiani che lo hanno inserito nel registro degli indagati per quella efferata pagina criminale, di lui forse non si sarebbe più parlato. In realtà il distintivoNsa, l’Agenzia per laNazionale, il Maggiore Generale Tarek Ali Saber non l’ha mai appeso al chiodo, continuando a svolgere il suo lavoro di cane da guardia per la salvaguardiadel Paese. Lui, considerato l’elemento di maggior spicco del gruppo di ufficiali finiti ...

Noovyis : (“A riposo? No, il numero 2 della Sicurezza egiziana indagato per il caso di Giulio Regeni guida ancora la repressi… - nerovingia : @ap_elle E suppongo che il numero di dosi sia stato assegnato proprio in base ai dati resi disponibili dalle Region… - TommasoGiocond1 : @giorgio_gori @istat_it Il dato della mortalità nel territorio bergamasco conferma che la esplosione della pandemia… - matboaglio : RT @antoguerrera: In Regno Unito è il V-day: via alle vaccinazioni anti-Covid È il primo Paese occidentale a partire con la somministrazio… - akhetaton11 : RT @antoguerrera: In Regno Unito è il V-day: via alle vaccinazioni anti-Covid È il primo Paese occidentale a partire con la somministrazio… -

Ultime Notizie dalla rete : riposo numero “A riposo? No, il numero 2 della Sicurezza egiziana indagato per il caso di Giulio Regeni guida ancora la… Il Fatto Quotidiano Il Comune: "Sette anziani deceduti Ma questa ondata è contenuta"

Numeri diffusi dopo l’appello del Carlino: 12 strutture colpite, anche 60 casi tra ospiti e operatori. Allarme a Predappio Alta: positiva una 96enne morta per altre cause, si attende l’esito dei tampo ...

Casa di riposo, altri due contagi

Salgono a dodici gli ospiti positivi al Covid. Il sindacato chiede maggiore sicurezza all’interno della struttura ...

Numeri diffusi dopo l’appello del Carlino: 12 strutture colpite, anche 60 casi tra ospiti e operatori. Allarme a Predappio Alta: positiva una 96enne morta per altre cause, si attende l’esito dei tampo ...Salgono a dodici gli ospiti positivi al Covid. Il sindacato chiede maggiore sicurezza all’interno della struttura ...